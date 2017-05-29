Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. История с задержанием десятилетнего мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не столько вопрос президентской повестки дня, сколько вопрос правоохранительных органов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают произошедшее.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, проинформирован ли Путин об истории с задержанием мальчика на Арбате, его пресс-секретарь отметил: "Безусловно, во всех дайджестах СМИ для президента эта информация содержится, но этот случай не требует никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента".

Как произошел инцидент

Вечером 26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. В полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным столичного полицейского главка, позднее 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции, ему были принесены извинения, а протокол об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" в отношении него аннулирован.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мачеха мальчика может получить до 15 дней административного ареста за неповиновение полицейским.