Путин призвал СМИ бороться за отмену всяческих санкций и ограничений в мировой экономике

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ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал СМИ бороться за отмену всяческих санкций и ограничений, только свободный рынок и конкуренция помогут росту мировой экономики.
"Я обращаюсь к представителям СМИ: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, не обремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики и способствовать решению таких задач, как борьба с безработицей и повышение жизненного уровня наших граждан", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Президент России, отвечая на вопрос журналистов, также заявил, что санкции против РФ никак не помогут нормализации ситуации на Украине.
"Хочу поблагодарить вас за ваш вопрос, - обратился к одному из журналистов Путин. - Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Никак не помогут".