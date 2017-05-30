Левин назвал избыточным создание комиссии блогеров при комитете Госдумы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что считает избыточным создание при комитете комиссии из популярных блогеров. По его словам, уже сейчас при возглавляемом им структурном подразделении палаты действует экспертный совет.

Как сообщил ранее телеканал RT, самый молодой депутат нижней палаты парламента, 21-летний Василий Власов, направил на имя Левина письмо, в котором предложил учредить комиссию, в состав которой могли бы войти популярные блогеры. По мнению Власова, если в Госдуме появится подобная специальная комиссия, то госорганам удастся эффективнее работать с пользователями Рунета.

"В настоящее время при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи активно работает экспертный совет, в который входят более ста человек. Среди них те, кто представляет позицию государственных органов, организаций и компаний, работающих в сфере интернета, средств массовой информации, различные эксперты, видные юристы, специалисты в области IT и так далее", - сказал Левин журналистам.

При этом, отметил парламентарий, "никакого разделения по роду деятельности нет, в связи с чем создание специальных комиссий представляется избыточным". "Намного целесообразнее будет коллеге Власову предложить конкретные кандидатуры, которые при наличии рекомендации депутата могут быть рассмотрены в соответствии с существующим регламентом", - посоветовал он. "Такие люди в первую очередь должны быть компетентны, профессиональны и полезны для законотворческой работы", - добавил глава комитета.

"Сегодня комитет, как и Госдума в целом, руководствуется принципами открытости", - подтвердил Левин. "В настоящее время любой блогер, даже если он не является членом экспертного совета, может обратиться к комитет напрямую и озвучить свою позицию по тому или иному законопроекту. Это мнение будет учтено в работе", - пообещал он.