Внук Евгения Примакова стал советником спикера Госдумы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тележурналист, эксперт-международник Евгений Примаков стал советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам. Об этом сообщили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Евгений Александрович Примаков стал советником председателя Госдумы на общественных началах по международным вопросам и гуманитарным проектам", - сказали в управлении.

Примаков - внук экс-премьера России, выдающегося политического и государственного деятеля Евгения Примакова.