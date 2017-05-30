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Внук Евгения Примакова стал советником спикера Госдумы

Политика
30 мая, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Евгений Примаков стал советником Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тележурналист, эксперт-международник Евгений Примаков стал советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам. Об этом сообщили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Евгений Александрович Примаков стал советником председателя Госдумы на общественных началах по международным вопросам и гуманитарным проектам", - сказали в управлении.

Примаков - внук экс-премьера России, выдающегося политического и государственного деятеля Евгения Примакова.

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