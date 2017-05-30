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Захарова: Киев после решения Нидерландов сможет какое-то время кормить народ сказками

Политика
30 мая, 18:44 дата обновления: 30 мая, 19:24 UTC+3

Представитель МИД РФ также отметила, что голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/.  Ратификация Нидерландами Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной позволит Киеву еще какое-то время кормить украинцев сказками о "светлом европейском будущем". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается киевских властей, то ратификация злополучного соглашения даст им еще какое-то время, чтобы продолжать кормить украинцев сказками о "светлом европейском будущем", набор которых стал существенно беднее после принятого для обеспечения ратификации юридически обязывающего решения 28 стран-членов ЕС, - подчеркнула Захарова. - Напомню, что в нем прямо сказано о том, что ассоциация не предоставляет Украине статус страны-кандидата в Евросоюз".

"При этом Киев продолжит игнорировать стремительное превращение Украины из промышленно развитого государства в аграрно-сырьевой придаток ЕС. Надежда остается на мудрость украинского народа, который сможет во всем разобраться", - отметила она. 

Захарова также добавила, что голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, "обвели вокруг пальца". Дипломат подчеркнула, что Россия не вмешивается в вопросы взаимоотношений третьих стран. Она отметила, что руководством РФ сразу после начала временного применения соглашения между ЕС и Украиной были приняты адекватные и на данный момент исчерпывающие меры по защите внутреннего рынка.

"При этом стоит напомнить, что для сохранения в новых условиях российско-украинских торгово-экономических отношений мы предлагали урегулировать в юридически обязывающей форме российские озабоченности, связанные с введением норм и правил глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли ЕС - Украина. Тот факт, что в Брюсселе было найдено юридически обязывающее решение, открывшее путь к ратификации Соглашения об ассоциации в Нидерландах, полностью опровергает утверждения наших оппонентов о невозможности подобного урегулирования", - обратила внимание Захарова.

"На протяжении последнего года в России - да и в мире - с интересом наблюдали, как сторонники так называемого европейского будущего Украины целых четырнадцать месяцев искали выход из ситуации, сложившейся после референдума в Нидерландах, на котором голландский народ четко и недвусмысленно заявил о своем неприятии идеи любой ценой привязать Украину к Евросоюзу, - продолжила дипломат. - Причем произошло это вопреки мощнейшей пропагандистской обработке со стороны брюссельских (и не только брюссельских) стратегов, собственных руководителей и политического десанта из Киева".

По ее словам, стоит оставить "на совести потерявших лицо голландских политиков их, мягко говоря, спорные методы".

"Вполне предсказуемо на недавних дебатах все вновь свелось к бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы, взываниям к общеевропейской солидарности перед лицом мифической "российской угрозы" и тому подобному", - заметила представитель дипведомства. "Однако из всего этого следует печальный вывод: фактически, голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца, - констатировала она. - Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном".

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Захарова, Мария Владимировна
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