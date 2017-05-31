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РФ ждет международной реакции на латвийский законопроект о государственном языке

Политика
31 мая, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, в Латвии "на лицо очередное проявление крайнего национализма"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва ждет реакцию международного сообщества на поправки к законопроекту о увеличении размера штрафов за неиспользование государственного языка в Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, 25 мая Сейм Латвии внес на рассмотрение юридической комиссии парламента законопроект "Поправки к кодексу об административных правонарушениях", предусматривающий многократное увеличение размера штрафа, в частности, до €700 для физических лиц и до €10 тыс. для юридических лиц.

"Речь идет о штрафах за неиспользование государственного языка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, и неуважение к государственному языку, - указала она. - Более того, эта законодательная новация создает юридический рычаг, который позволяет за языковые нарушения увольнять муниципальных служащих, включая мэров городов".

"На лицо очередное проявление крайнего национализма, - отметила Захарова. - Авторы поправок, собственно говоря, даже и не пытаются скрывать, что их задача - устранить необоснованное употребление других языков, что фактически лишает руководство самоуправлений возможности общаться с русскоязычными жителями городов на родном языке".

"Убеждены, что принятие подобных законов не имеет ничего общего с реальной интеграцией нацменьшинств в латвийское общество и грубо попирает международные правовые акты в области использования родного языка", - подчеркнула дипломат.

"Надеемся, что здравый смысл все же возобладает и упомянутые поправки не вступят в силу, - указала Захарова. - Но для того, чтобы здравый смысл возобладал, необходима реакция международного сообщества, потому что надеяться только на здравый смысл в указанной стране, честно говоря, уже не приходится".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Латвия Россия
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