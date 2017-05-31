Мосгордума одобрила изменения в городской избирательный кодекс и закон о референдумах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мосгордума на заседании в среду приняла изменения в Избирательный кодекс города Москвы и городской закон о референдумах.

"Законопроектом предусматриваются исключение пятилетнего срока образования избирательных участков, участков референдума, упрощаются требования к указанию адреса места жительства избирателя, участника референдума при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Норма (касающаяся адреса) идет на демократизацию избирательного процесса, потому что по этим основаниям всегда было много отказов при регистрации кандидатов", - сказал редактор законопроекта, председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) Валентин Горбунов.

Также, по его словам, законопроектом уточнено, что при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы избирательные участки, образованные в местах временного пребывания избирателей, входят в избирательные округа по месту их расположения. При проведении выборов в органы местного самоуправления эти участки в избирательные округа не входят. "Законопроект предлагает установить единый порядок формирования нового состава избирательных комиссий, сроки полномочий которых истекают в период избирательной кампании, кампании референдума", - добавил Горбунов.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяны Портновой, комиссия рассмотрела законопроект и рекомендовала принять его в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.

Выборы муниципальных депутатов Москвы должны пройти в единый день голосования, 10 сентября. Порядка 1800 членов советов будут выбирать 124 муниципальных образования столицы, за исключением муниципального округа Щукино. Полномочия депутатов последнего равняются четырем годам, а не пяти, и истекли в 2016 году. Выборы муниципальных депутатов Щукина прошли 18 сентября одновременно с выборами в Госдуму VII созыва.