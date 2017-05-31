В Совфеде не получали представление на утверждение нового военного прокурора

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Документы на утверждение кандидатуры нового военного прокурора в Совет Федерации не поступали. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"Документы не поступали, когда поступят, тогда и будем говорить", - отметил собеседник агентства, добавив, что пока неизвестно и имя кандидата на этот пост.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что на должность главного военного прокурора будет предложен прокурор Бурятии Валерий Петров, представление внесут к 14 июня.

26 апреля Совет Федерации освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора, заместителя генерального прокурора РФ. По действующему законодательству процедура назначения и освобождения от должности генпрокурора РФ и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, осуществляется через Совет Федерации по представлению президента страны.