Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совфеде не получали представление на утверждение нового военного прокурора

Политика
31 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на должность будет предложен прокурор Бурятии Валерий Петров, но, по данным источника, имя кандидата на этот пост пока неизвестно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Документы на утверждение кандидатуры нового военного прокурора в Совет Федерации не поступали. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"Документы не поступали, когда поступят, тогда и будем говорить", - отметил собеседник агентства, добавив, что пока неизвестно и имя кандидата на этот пост.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что на должность главного военного прокурора будет предложен прокурор Бурятии Валерий Петров, представление внесут к 14 июня.

26 апреля Совет Федерации освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора, заместителя генерального прокурора РФ. По действующему законодательству процедура назначения и освобождения от должности генпрокурора РФ и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, осуществляется через Совет Федерации по представлению президента страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
5
Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
6
Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт
7
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама