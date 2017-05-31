МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва не сомневается, что рано или поздно Россия и Украина придут к необходимости восстановления полноценных связей. Об этом заявили в среду в МИД РФ в связи с 20-летием двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

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"Большой договор, как мы неформально называем его, стал системообразующим документом двусторонних отношений, - напомнили на Смоленской площади. - В нем заложены основы долгосрочного стратегического партнерства между нашими странами в сфере политики, экономики, энергетики, транспорта, военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, информации, здравоохранения и др. Заключая его в 1997 году, лидеры России и Украины были настроены на дальнейшее тесное взаимодействие и углубленное развитие отношений".

Как отметили в министерстве, в те годы обе страны надеялись на развитие и укрепление двусторонних связей. "Большой договор стал каркасом нашей договорно-правовой базы, на основе которого были подписаны десятки документов во всех областях российско-украинского сотрудничества", - подчеркнули в ведомстве.

"К сожалению, государственный переворот в Киеве в 2014 году привел к тому, что сегодня наши взаимоотношения далеки от духа и буквы Договора 1997 года, - отметили в МИД РФ. - Однако само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений. Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаем повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству".

"У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придем к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами", - подчеркнули в дипведомстве РФ.