Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ не получала официальной информации от США о возвращении ее дипсобственности

Политика
1 июня, 21:50 UTC+3

По словам замглавы МИД РФ, до получения официальной информации от правительства США и его представителей такая информация не воспринимается как повод для действий со стороны РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия по официальным каналам не получала информации от Вашингтона о возвращении российской дипсобственности. Об этом сообщил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что публикуется этими СМИ, в данном случае The Washington Post, мы делим надвое. До получения официальной информации от правительства США и его представителей эту тему мы не воспринимаем как повод для каких-то действий со своей стороны", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
2
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК
3
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
4
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
5
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
6
Биография итальянского тренера Роберто Манчини
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама