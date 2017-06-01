РФ не получала официальной информации от США о возвращении ее дипсобственности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия по официальным каналам не получала информации от Вашингтона о возвращении российской дипсобственности. Об этом сообщил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что публикуется этими СМИ, в данном случае The Washington Post, мы делим надвое. До получения официальной информации от правительства США и его представителей эту тему мы не воспринимаем как повод для каких-то действий со своей стороны", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.