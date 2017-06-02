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Гатилов: Россия не будет накладывать вето на резолюцию по КНДР в СБ ООН

Политика
2 июня, 12:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июня. /ТАСС

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что резолюция будет принята

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Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Россия не собирается накладывать вето в СБ ООН на резолюцию по КНДР, которая должна сегодня рассматриваться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Не собираемся (накладывать вето - прим. ТАСС)..., - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Исходим из того, что она (резолюция) будет принята. Был процесс согласования, многие наши озабоченности были учтены. Остались некоторые моменты, которые мы сейчас пытаемся согласовать с партнерами".

"Надеемся, что удастся выйти на принятие этого текста", - добавил он.

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Персоны
Гатилов, Геннадий Михайлович
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