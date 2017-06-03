Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР

Политика
3 июня, 1:56 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По словам Владимира Сафронкова, данный шаг "вызывает недоумение и глубокое разочарование"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков потребовал на заседании Совета Безопасности ООН разъяснений от американской стороны в связи с объявленным 1 июня расширением американских санкций в отношении КНДР, под которые попали российские компании.

"Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которое попали три российские компании и один гражданин нашей страны, - заявил Сафронков на заседании СБ ООН, на котором была принята резолюция 2356 о расширении санкций в отношении КНДР. - Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование. Мы неоднократно говорили, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права".

Смотрите также
Здание Министерства финансов США

США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК

Под ограничения, введенные Министерством финансов США, в частности, попали российская "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), ее дочернее предприятие "ПриморНефтеПродукт", компания "Ардис-Подшипник" и ее руководитель Игорь Мичурин.

"Вынуждены констатировать, что после смены администрации США санкции остаются - по инерции - константой американской политики, - заявил Владимир Сафронков. - В том числе продолжаются попытки применить их к российским организациям и гражданам".

Вместо того, чтобы начинать разгребать накопившиеся двусторонние завалы, подчеркнул он, "в Вашингтоне делают прямо противоположные, недружественные шаги, которые лишь затрудняют нормализацию диалога и осложняют сотрудничество в международных делах".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сафронков: конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова
2
Трамп против климата: чем грозит выход США из Парижского соглашения
3
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале
4
Объединенные электронные проездные Москвы и Петербурга поступили в продажу
5
Житель Саратова бросил гранату в полицейских
6
Полиция не обнаружила посторонних лиц в квартире журналистки "Новой газеты" Костюченко
7
Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске
Темы дня
Загрузка...
Реклама