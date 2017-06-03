Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР

ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков потребовал на заседании Совета Безопасности ООН разъяснений от американской стороны в связи с объявленным 1 июня расширением американских санкций в отношении КНДР, под которые попали российские компании.

"Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которое попали три российские компании и один гражданин нашей страны, - заявил Сафронков на заседании СБ ООН, на котором была принята резолюция 2356 о расширении санкций в отношении КНДР. - Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование. Мы неоднократно говорили, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права".

Под ограничения, введенные Министерством финансов США, в частности, попали российская "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), ее дочернее предприятие "ПриморНефтеПродукт", компания "Ардис-Подшипник" и ее руководитель Игорь Мичурин.

"Вынуждены констатировать, что после смены администрации США санкции остаются - по инерции - константой американской политики, - заявил Владимир Сафронков. - В том числе продолжаются попытки применить их к российским организациям и гражданам".

Вместо того, чтобы начинать разгребать накопившиеся двусторонние завалы, подчеркнул он, "в Вашингтоне делают прямо противоположные, недружественные шаги, которые лишь затрудняют нормализацию диалога и осложняют сотрудничество в международных делах".