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Нарышкин: киевский режим не знает истоков общей культуры украинцев и россиянПолитика 3 июня, 12:38
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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Режим в Киеве не знает истоков общей культуры украинцев и россиян. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации, председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин, открывая книжный фестиваль "Красная площадь".
"Эти неучи, к сожалению, не знают настоящих истоков общей истории и культуры двух наших по-настоящему братских народов - украинцев и россиян", - сказал он.
"Небесполезным для многих государственных чиновников и политических деятелей нынешнего киевского режима было бы посетить этот праздник, поскольку они плохо представляют, откуда родом Александр Сергеевич Пушкина или дочь Ярослава Мудрого".
Фестиваль "Красная площадь" открылся в самом сердце российской столицы, здесь представлены более 400 издательств, запланированы свыше 500 мероприятий, включая концерты, творческие встречи с писателями, поэтические чтения.