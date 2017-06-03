Нарышкин: киевский режим не знает истоков общей культуры украинцев и россиян

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Режим в Киеве не знает истоков общей культуры украинцев и россиян. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации, председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин, открывая книжный фестиваль "Красная площадь".

"Эти неучи, к сожалению, не знают настоящих истоков общей истории и культуры двух наших по-настоящему братских народов - украинцев и россиян", - сказал он.

"Небесполезным для многих государственных чиновников и политических деятелей нынешнего киевского режима было бы посетить этот праздник, поскольку они плохо представляют, откуда родом Александр Сергеевич Пушкина или дочь Ярослава Мудрого".

Фестиваль "Красная площадь" открылся в самом сердце российской столицы, здесь представлены более 400 издательств, запланированы свыше 500 мероприятий, включая концерты, творческие встречи с писателями, поэтические чтения.