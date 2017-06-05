Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправится

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация с бедностью в стране в настоящее время хуже, чем планировалось, однако положение дел будет становиться лучше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли.
"У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали", - признал Путин. "Ситуация будет исправляться, я уверен", - добавил он, отметив в числе позитивных изменений то, что по сравнению с началом 2000-х годов в РФ "в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия".
"Экономика стала совсем другой в целом: почти в два раза выросла экономика по объемам, и качество ее меняется", - заявил президент. "Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется", - добавил он. Еще одним положительным результатом Путин назвал "совершенно другие Вооруженные Силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет тому назад".
Отвечая на вопрос о том, изменился ли он сам за годы управления страной, Путин был краток: "Надеюсь, что нет". "Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной", - сказал президент.