Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправится

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ситуация с бедностью в стране в настоящее время хуже, чем планировалось, однако положение дел будет становиться лучше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли.

"У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали", - признал Путин. "Ситуация будет исправляться, я уверен", - добавил он, отметив в числе позитивных изменений то, что по сравнению с началом 2000-х годов в РФ "в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия".

"Экономика стала совсем другой в целом: почти в два раза выросла экономика по объемам, и качество ее меняется", - заявил президент. "Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется", - добавил он. Еще одним положительным результатом Путин назвал "совершенно другие Вооруженные Силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет тому назад".

Отвечая на вопрос о том, изменился ли он сам за годы управления страной, Путин был краток: "Надеюсь, что нет". "Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной", - сказал президент.