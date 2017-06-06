Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Россия не видит, на каких основаниях были сделаны новые выводы группы Bellingcat о крушении Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я видел сообщения о том, что группа Bellingcat опубликовала некие свои новые выводы, - сказал он. - Мы не знаем, на основании каких конкретных документов, фактов эти выводы были сделаны. По крайней мере то, что попало в прессу, ответы на эти вопросы не дает".
Проводимое под руководством Нидерландов расследование не является транспарентным, также подчеркнул Лавров.
"Здесь необходима, прежде всего, транспарентность, а ее мы не наблюдаем в том расследовании, которое проводится под руководством Нидерландов, - сказал он. - И необходима, конечно, транспарентность, которая будет показывать факты, а не выводы наподобие тех, которые сейчас в США используются, чтобы "доказать" недоказуемое".