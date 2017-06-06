Лавров: нагорно-карабахский конфликт можно решить только путем переговоров

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Нагорно-карабахский конфликт может быть преодолен только посредством переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И.Канта.

"Только договариваться, другого пути нет, - сказал он. - Договоренности за длительный период переговорного процесса, который принимал различные формы, много раз были близки, даже на расстоянии вытянутой руки, но потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то одной стороны, то другой, но надо работу продолжать".

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что несмотря на то, что в ходе переговоров уже выработан набор принципов, "необходимо согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают очень деликатные вопросы, в том числе внутриполитические вопросы".

"Но мы не прекращаем стараться, Россия, как вы знаете вместе с США и Францией, является страной - сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в составе которой мы регулярно встречаемся со сторонами, и мы дальше будем в рамках этой тройки думать над тем, как преодолевать мелкие, но очень серьезные детали, которые пока еще не согласованы", - заключил Лавров.