В МИД РФ считают реальным шанс продления моратория ФАТФ на контрмеры против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россия рассчитывает на то, что Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) на пленуме в Валенсии (Испания) в июне продлит мораторий на контрмеры в отношении Ирана. Об этом сообщил российским журналистам заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов после завершения во вторник в Нью-Йорке девятого раунда российско-американских консультаций по противодействию финансированию терроризма.

Судьба моратория

Он напомнил, что Иран наряду с КНДР - это единственные государства, которые остаются в черном списке ФАТФ. "Это значит, что у ФАТФ в силу каких-то причин были и остаются веские основания видеть значительные риски использования финансовых систем данных стран в целях финансирования терроризма. Этими причинами необязательно должны быть подозрения в прямом финансировании террористических организаций", - пояснил российский дипломат, добавив, что ряд таких организаций не всеми в мире может считаться именно террористическими.

Феоктистов напомнил, что Иран в последнее время предпринял ряд активных шагов, чтобы наладить диалог с ФАТФ и правильно выстроить свою систему противодействия финансированию терроризма. Тегеран в прошлом году стал наблюдателем при Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ - региональная группа по типу ФАТФ). В ЕАГ входят девять государств: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Иран также принял национальный закон в области борьбы с финансовой подпиткой террористов, выполнив ключевую рекомендацию ФАТФ. Исламская Республика приступила к разработке с этой организацией плана действий в данной области, в котором будут прописаны конкретные сроки выполнения поставленных задач.

"В прошлом году ФАТФ сроком на год ввела мораторий на контрмеры в валютно-финансовой сфере, которые применялись в связи с высокими рисками финансирования терроризма. Это, образно выражаясь грозный инструмент, позволяющий ставить под подозрение и тотально проверять не только государственные, а все финансовые операции как юридических, так и физических лиц", - уточнил замдиректора департамента внешнеполитического ведомства.

Антииранская зацикленность США

На пленуме ФАТФ в Валенсии в июне предстоит решить, сохранять мораторий или нет. "Мы прямо сказали американцам (на консультациях в Нью-Йорке), что нас беспокоит явная антииранская зацикленность администрации (президента США Дональда) Трампа, которая снова квалифицирует Тегеран в качестве главного спонсора терроризма. На Ближнем Востоке создаются явные антииранские альянсы. Мы опасаемся, что такая политика, с которой мы не согласны, может повлиять на процедуру рассмотрения досье Ирана в ФАТФ, которая не является политической организацией", - заявил дипломат.

По его оценке, на встрече 3 мая в Риме и 6 июня в Нью- Йорке американская сторона чрезмерно придиралась к срокам выполнения Тегераном обещаний в рамках плана действий с ФАТФ. В качестве примера Феоктистов привел обещания Ирана по противодействию перевозке курьерами денежных средств и осуществление электронных переводов в целях финансирования терроризма. "Эти обещания Иран должен был выполнить к маю, мы считаем, что он с этой задачей справился. Более того, мы считаем, что в плане второго обещания Иран пошел даже дальше, и в чем-то его законодательство теперь превосходит мировые стандарты", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что Иран досрочно изъял из своего законодательства оговорку, вызывавшую крайнее недовольство Израиля и Соединенных Штатов. Эта оговорка позволяла финансировать организации, выступающие против оккупации, колониализма и расизма. "Мы заметили, что позиция американцев в Нью-Йорке была более восприимчивой к нашей аргументации. У нас есть основания рассчитывать, что на пленуме ФАТФ в Валенсии мы сможем, как это было год назад, добиться справедливого решения (продлить срок действия моратория)", - сказал Феоктистов.

Россия - за правду

"Иран - это наш важный партнер в разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом. Последние решения по Сирии, которые принимались в трехстороннем формате Россия - Турция - Иран, говорят сами за себя: три страны выступили гарантами режима прекращения боевых действий. Кроме того, уже четыре страны в начале мая подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии", - отметил, отвечая на вопрос корр. ТАСС замдиректора департамента МИД РФ.

"Можно доверять всем, можно не доверять никому и себе тоже. Вопрос в том, что роль Ирана в региональных делах велика, и мы намерены в дальнейшем развивать с ним взаимовыгодное сотрудничество. Мы вступаемся за Иран не потому, что он нам чем-то дорог, мы вступаемся за правду, как и в случае с Сирией. Мы поддерживаем не президента Башара Асада, а сирийскую государственность, потому что считаем, что так поступать правильно", - продолжал дипломат.

Миссию ФАТФ в Сирию задерживают

Он заявил об аналогичном подходе Москвы к рассмотрению досье Сирии, которая была исключена из черного списка ФАТФ, но осталась в сером. Как пояснил дипломат, сирийцы, в отличие от иранцев, уже давно выполнили свой план действий по линии ФАТФ, задерживающей, однако, ввиду боевых действий и отсутствия гарантий безопасности, направление туда миссии, которой надлежит проверить обстановку и снять ограничения, остающиеся по линии Группы.

"Мы давно говорим о том, что многие международные организации не сворачивали свою деятельность в Сирии и продолжают ее, прежде всего в Дамаске. Когда осуществлялся вывоз химического оружия, который проводили, кстати, совместно Россия и Америка, все (организации) присутствовали в Сирии. Мы, конечно, понимаем, что ситуация с безопасностью в Сирии далека от идеальной, но работа таких миссий обычно ограничивается столицей, где, я думаю, мы могли бы обеспечить нормальную работу миссии. И мы готовы войти в ее состав", - отметил Феоктистов.

В Нью-Йорке российская сторона изложила американской такие позитивные моменты, как гарантии режима прекращения боевых действий и меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. "Реакция была по-прежнему прохладной. Мол, условия в плане обеспечения безопасности миссии еще не созрели", - признал замдиректора департамента МИД РФ. По его словам, это не помешает РФ в Валенсии снова поставить вопрос о направлении такой миссии в Сирию, а также об обеспечении визовой поддержки делегаций Дамаска для поездок на форумы региональной группы ФАТФ по Ближнему Востоку и Африке.

Что такое ФАТФ

Консультации в Нью-Йорке были посвящены сверке позиций России и США в преддверии пленума Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, который пройдет 17-23 июня в испанской Валенсии.

Как рассказал Феоктистов, ФАТФ была создана 25 лет назад как целевая группа в рамках "семерки", которая должна была отвечать на новые криминальные вызовы международной финансовой системы, в числе которых отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения. Сейчас ФАТФ действует по мандату "двадцатки". Россия присоединилась к Группе в 2003 году и с тех пор ведет активную работу, в том числе на региональном уровне.

ФАТФ занимается разработкой и установлением стандартов в области недопущения финансирования террористической деятельности, которые распространяются на все государства. В отличие от ООН, которая принимает много решений, но не всегда может отследить их выполнение, хотя есть санкционные комитеты, ФАТФ обладает таким инструментом, как черные и серые списки, в которые попадают государства за несоответствие и невыполнение установленных стандартов.

Сейчас ФАТФ объединяет 198 юрисдикций, в том числе крупные мировые финансовые центры.