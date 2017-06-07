Госдума создала реестр чиновников и силовиков, уволенных в связи с утратой доверия

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума приняла закон, которым создается реестр чиновников и силовиков, уволенных со службы в связи с утратой доверия.

В частности, в целом ряде законов - о прокуратуре, о таможенной, военной службе, государственной, муниципальной службе, о Следственном комитете РФ, о службе в органах внутренних дел и других - прописываются "нормы о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально сформированный для этих целей реестр".

Порядок включения и исключения из этого списка, а также его ведение и размещение в государственной информационной системе в области государственной службы будет определяться кабмином.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Выступая от фракции "Единая Россия" при обсуждении документа, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что "упор на исключительно карательную политику государства в целом проблему коррупции не решит". Поэтому, по его словам, национальный план противодействия коррупции предусматривает "ряд совершенно разноплановых мероприятий, в том числе институционального, законодательного характера".

Ключевыми из них являются те, что направлены на формирование "мотивации к государственной и муниципальной службе как к элитарному виду профессиональной деятельности", сказал депутат, добавив, что именно на это нацелен принятый закон.

"Предлагается правовой механизм своевременного выявления лиц, кандидатов на государственную и муниципальную службу, которые пытаются скрыть информацию о том, что ранее они были уволены со службы за нарушение антикоррупционного законодательства, - изложил Выборный суть поправок. - В основу такого механизма закладываются как этические, так и нравственные компоненты по формированию антикоррупционной модели поведения".

По мнению политика, публикация в открытом доступе информации об отрешении от должности в связи с утратой доверия призвана сформировать в обществе "твердое мнение, что быть коррупционером не только опасно, но и позорно, а жить честно - выгодно и престижно".