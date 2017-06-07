Кремль решительно осудил теракты в Иране и вновь призвал к совместной борьбе с террором

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В Москве решительно осуждают теракты, подобные произошедшим в Иране, и призывают к скоординированным действиям разных стран в борьбе с терроризмом.
"Безусловно, в Москве решительно осуждают подобные террористические акты, это действительно акты терроризма, которые заслуживают самого решительного осуждения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, "продолжение серии террористических актов лишний раз подчеркивает востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе с "Исламским государством" ("ИГ" - запрещенная в РФ террористическая группировка)".