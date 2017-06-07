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Клишас заявил, что лазейки для финансирования НКО через физических лиц будут закрыты

Политика
7 июня, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Общественные организации должны быть заинтересованы в своей прозрачности для учредителей и членов, подчеркнул председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Лазейки с финансированием НКО иностранными государствами через российских физических лиц будут закрыты. Об этом заявил журналистам председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Граждане не могут быть (иностранными) агентами, это понятие действует только в отношении юридических лиц", - напомнил Клишас.

По его словам, НКО, которые финансируются гражданами РФ, получающими, в свою очередь, деньги от иностранных государств, смогут быть признаны иностранными агентами только на законодательном уровне. "Это вопрос законодательства. Проблема существует в том, что через физических лиц стали иностранные учреждения передавать финансирование НКО, и эта лазейка будет закрыта. Это 100%",- сказал Клишас.

Он добавил: если некоммерческие общественные организации ведут "огромное количество операций через наличный оборот, эта лазейка тоже будет закрыта".

"Общественные организации как никто должны быть заинтересованы в том, чтобы они были прозрачны для своих учредителей и членов этих организаций. Стали очень много использовать финансирование через наличные, через физических лиц. Я считаю, что это неприемлемо. Эта лазейка будет закрыта", - подчеркнул Клишас.

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