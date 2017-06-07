На проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня пройдет митинг

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Митинг оппозиции планируется провести на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Организаторы акции согласились с предложенным городскими властями маршрутом, сообщил в среду ТАСС глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

"Переговоры с организаторами шли долго, и в конечном счете организаторы согласились на предложение правительства Москвы провести шествие и митинг на проспекте Академика Сахарова - от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Академика Сахарова, 9", - сказал Черников.

Мероприятие пройдет с 13:30 до 16:00 мск. Заявленная численность участников до 15 тыс. человек.