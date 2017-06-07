На проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня пройдет митинг

Панченко считает, что ФК "Динамо" с нынешним составом может бороться за чемпионствоСпорт 7 июня, 17:31
"Гоголь не знал России": 10 неожиданных фактов о "Мертвых душах"Культура 7 июня, 17:30
Плишкова сыграет с Халеп в полуфинале Roland GarrosСпорт 7 июня, 17:27
РЖД рассчитывают привлечь до 130 млрд руб. на ВСМ у российских и иностранных фондовТранспорт 7 июня, 17:19
Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций по футболуСпорт 7 июня, 17:09
Около 100 чилийских болельщиков бесплатно посетят футбольный матч с россиянамиСпорт 7 июня, 17:07
Источник: Измайлов останется вице-президентом ФК "Спартак"Спорт 7 июня, 16:54
Источник: "Спартак" предложил Зобнину новый контракт на четыре годаСпорт 7 июня, 16:43
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. ДосьеБиографии и справки 7 июня, 16:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Митинг оппозиции планируется провести на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Организаторы акции согласились с предложенным городскими властями маршрутом, сообщил в среду ТАСС глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.
"Переговоры с организаторами шли долго, и в конечном счете организаторы согласились на предложение правительства Москвы провести шествие и митинг на проспекте Академика Сахарова - от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Академика Сахарова, 9", - сказал Черников.
Мероприятие пройдет с 13:30 до 16:00 мск. Заявленная численность участников до 15 тыс. человек.