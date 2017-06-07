Ушаков: страны "нормандского формата" договорились далее сотрудничать в рамках "четверки"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Страны "нормандского формата" договорились продолжить сотрудничество в рамках "четверки", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Участники этого ("нормандского") формата в связи со сменой, так сказать, на французской поляне, договорились о том, что сотрудничество в рамках "четверки" будет продолжаться", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли расширить "нормандский формат" за счет включения в него США.

Ушаков отметил, что дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" пока не определена. "Пока еще время для этого телефонного разговора (лидеров "нормандской четверки") не определено", - сказал он.

Ушаков также заметил, что не знает о какой-либо активности госсекретаря США Рекса Тиллерсона в этом направлении.

Он напомнил о договоренности провести в ближайшее время телефонный разговор лидеров "четверки" с учетом доклада миссии ОБСЕ о ситуации в Донбассе. "На этом фоне и имелось в виду провести первый телефонный разговор с участием господина (президента Франции Эмманюэля Макрона)", - отметил помощник главы государства.