Овсянников: муниципальный фильтр для претендентов на пост главы Севастополя не проблема

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Прохождение муниципального фильтра для кандидатов на пост губернатора Севастополя не является проблемой, так как им необходимо собрать всего 12 голосов депутатов муниципалитетов из 120. Такое мнение высказал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью ТАСС.

"Масштаб проблемы, на мой взгляд, сильно преувеличен. Чтобы пройти этот этап, кандидат должен заручиться поддержкой максимум двенадцати муниципальных депутатов из ста двадцати. Разве задача столь сложна для людей, решивших замахнуться на губернаторский пост? Никаких искусственных преград мы чинить, разумеется, не будем", - сказал Овсянников.

Получение поддержки в муниципальных образованиях региона для того, чтобы баллотироваться на пост главы субъекта, является обычной практикой в РФ. Этот опыт был учтен при разработке севастопольского избирательного законодательства. В то же время со стороны представителей севастопольского политикума не раз звучали высказывания о том, что установленный муниципальный фильтр пройти сложно.

Как сообщалось, 24 ноября прошлого года севастопольский парламент принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора. До этого он избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Первые в истории прямые выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования 10 сентября этого года.

Вопрос о введении в Севастополе прямых выборов губернатора ставился на голосование в Заксобрании дважды в 2016 году, однако при отсутствии поддержки со стороны экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло оба раза законопроект об изменении городского устава не набирал необходимого числа голосов. 28 июля 2016 года пост врио губернатора Севастополя занял Дмитрий Овсянников, он сразу заявил о том, что поддержит введение прямых выборов и будет в них участвовать, после этого изменения в местное законодательство были приняты.