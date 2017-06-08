В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы до 5 лет за "карусели" на выборах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до 5 лет лишения свободы за так называемые карусели, или повторное голосование, а также за вбросы на выборах внесен на рассмотрение в Госдуму. Его авторами выступили депутаты нижней палаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас, сообщается в думской электронной базе данных.

Согласно тексту инициативы, предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Она предусматривает, что выдача членом избиркома или комиссией референдума избирательных бюллетеней в целях предоставления гражданину возможности проголосовать вместо другого избирателя или более двух раз в ходе одного и того же голосования, либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За получение бюллетеня для голосования вместо других избирателей или для участия в голосовании более двух раз предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до 4 лет. Если же такие действия совершаются группой лиц предварительному сговору или организованной группой, то максимальные санкции предлагается ужесточить вплоть до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время за подобные правонарушения действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тысяч рублей.

Как заявил ранее ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, инициатива получила положительные отзывы Верховного суда и правительства РФ. По его мнению, Госдума может принять проект закона в трех чтениях до конца весенней сессии, последнее пленарное заседание которой запланировано на 21 июля.