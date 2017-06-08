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Россия может предоставить странам ОДКБ доступ к закрытому высокоточному сигналу ГЛОНАСС

Политика
8 июня, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

На встрече Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ также принято решение об утверждении плана работ по стандартизации вооружения и военной техники стран организации

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия может предоставить доступ к высокоточному сигналу системы ГЛОНАСС своим партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в сообщении секретариата организации по итогам встречи Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ в Бишкеке.

"Рассмотрены вопросы, связанные с предоставлением доступа к сигналу высокой точности российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи принято решение об утверждении плана работ по стандартизации вооружения и военной техники стран ОДКБ, повышению качества совместно разрабатываемой и производимой продукции военного назначения.

Следующее заседание комиссии решено провести в августе 2018 года в Казахстане.

Навигационный сигнал ГЛОНАСС используется в высокоточном оружии и для привязки к местности военной техники. Помимо открытого и общедоступного сигнала, система ГЛОНАСС имеет закрытый и защищенный канал передачи навигационной информации.

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