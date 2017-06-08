Кремлю не особо интересны показания экс-главы ФБР в Сенате

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбитуКосмос 8 июня, 16:06
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНРПолитика 8 июня, 16:05
Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболуСпорт 8 июня, 16:04
Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой РоссииСпорт 8 июня, 15:56
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизменеМеждународная панорама 8 июня, 15:55
Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды РоссииСпорт 8 июня, 15:53
Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки ЕкатеринбургаНовости Урала 8 июня, 15:48
"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на ВолгеНаука 8 июня, 15:47
Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификациюЭкономика и бизнес 8 июня, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Кремль не особо интересуется темой, связанной с предстоящим в четверг выступлением экс-главы ФБР Джеймса Коми в Сенате США, так как у России своя международная повестка. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли в Кремле следить за происходящим в Вашингтоне.
"Для нас гораздо более интересен саммит глав государств ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), который проходит сегодня и завтра в Астане", - сказал Песков.
В четверг Джеймс Коми, которого президент США Дональд Трамп уволил 9 мая, выступит на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке, где ему будут заданы вопросы о так называемом российском деле. Ранее в среду комитет разместил на своем сайте полный текст документа, подготовленного Коми к слушаниям в комитете, на которых он выступит. В нем, в частности, он говорит о том, что президент Дональд Трамп не предпринимал попыток добиться от ФБР прекращения разбирательства утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов, а также что Коми в свое время предупреждал Трампа о своей политической "ненадежности".
Темами двухдневного саммита ШОС в Астане, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, станут развитие этой организации, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане, а центральным событием - официальное вступление Индии и Пакистана в число полноправных членов ШОС. По прилету в Астану российский лидер проведет также встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.