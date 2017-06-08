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Кремлю не особо интересны показания экс-главы ФБР в Сенате

Политика
8 июня, 14:50 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 8, июня. /ТАСС

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для Кремля более интересен саммит глав государств ШОС, который проходит в Астане

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АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Кремль не особо интересуется темой, связанной с предстоящим в четверг выступлением экс-главы ФБР Джеймса Коми в Сенате США, так как у России своя международная повестка. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли в Кремле следить за происходящим в Вашингтоне.

"Для нас гораздо более интересен саммит глав государств ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), который проходит сегодня и завтра в Астане", - сказал Песков.

В четверг Джеймс Коми, которого президент США Дональд Трамп уволил 9 мая, выступит на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке, где ему будут заданы вопросы о так называемом российском деле. Ранее в среду комитет разместил на своем сайте полный текст документа, подготовленного Коми к слушаниям в комитете, на которых он выступит. В нем, в частности, он говорит о том, что президент Дональд Трамп не предпринимал попыток добиться от ФБР прекращения разбирательства утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов, а также что Коми в свое время предупреждал Трампа о своей политической "ненадежности".

Темами двухдневного саммита ШОС в Астане, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, станут развитие этой организации, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане, а центральным событием - официальное вступление Индии и Пакистана в число полноправных членов ШОС. По прилету в Астану российский лидер проведет также встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Темы
Саммит ШОС в Астане Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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