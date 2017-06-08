Президиум Генсовета "Единой России" утвердил врио глав трех регионов кандидатами на выборы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президиум Генсовета "Единой России" утвердил решения региональных партконференций о выдвижении временно исполняющих обязанности руководителей трех регионов кандидатами на выборы, которые пройдут в единый день голосования - 10 сентября.

Ранее конференция отделения "Единой России" в Бурятии выдвинула врио главы региона Алексея Цыденова кандидатом на выборы руководителя республики. Ярославское отделение выдвинуло кандидатом в губернаторы Дмитрия Миронова, а севастопольское - Дмитрия Овсянникова. По уставу партии, утвердить решения региональных конференций должен президиум Генсовета.

Все кандидатуры были утверждены единогласно.

Как пояснил на заседании президиума секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов, утверждение позволит кандидатам "своевременно начать выполнять юридические формальности, сбор подписей муниципальных депутатов, непосредственно выходить на регистрацию и кампанию".

Единый день голосования

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы прямые выборы глав 16 регионов РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областей и Севастополя, который является городом федерального значения. Главу Адыгеи будут избирать депутаты регионального парламента. Выборы уже назначены в Бурятии, Удмуртии, Севастополе, Свердловской, Томской и Ярославской областях.

Кроме того, 10 сентября пройдут выборы депутатов законодательных собраний шести регионов и 11 городских дум административных центров ряда регионов. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания, как ожидается, стартует в конце 2017 года.