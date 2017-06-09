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Путин: в Сирии появился шанс закрепить режим прекращения боевых действий

Политика
9 июня, 11:20 UTC+3

Президент РФ отметил важность создания зон деэскалации и договоренностей о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. В урегулировании в Сирии появились обнадеживающие моменты, есть шанс закрепить режим прекращения боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите глав стран-участниц ШОС.

"В последнее время в развитии сирийского кризиса появились обнадеживающие моменты, это напрямую связано с запуском в Астане при посредничестве России, Турции и Ирана серии регулярных международных встреч. Важнейшее их достижение - договоренности о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией и о создании в Сирии зон деэскалации. Теперь на этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве", - сказал Путин.

Путин отметил возрастающую роль региональной антитеррористической структуры ШОС. При этом, по его словам, важным шагом для укрепления правовых основ ее деятельности является конвенция по противодействию экстремизму, которую главы стран ШОС подпишут 9 июня. "Уверен, что мы совместно активизируем усилия в русле политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, в частности в Сирии", - заявил президент России.

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Темы
Кризис в Сирии Саммит ШОС в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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