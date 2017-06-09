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Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Жутенкова

Политика
9 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Депутат займет должность советника по вопросам агропромышленного комплекса вице-спикера Думы Сергея Неверова

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в пятницу досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Владимира Жутенкова, который был избран в нижнюю палату парламента по одномандатному округу в Брянской области.

Жутенков написал заявление о досрочном сложении думского мандата 7 июня. При этом ему было предложено стать советником по вопросам агропромышленного комплекса вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

Бывший депутат заявил журналистам, для него это стало "обдуманным шагом". "Я остаюсь практически в Думе, потому что мои знания сельского хозяйства, я считаю, пригодятся. Надеюсь, что мои избиратели меня простят", - сказал Жутенков.

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