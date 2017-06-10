МИД РФ: Москва заинтересована в разрешении противоречий вокруг Катара путем диалога

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в разрешении противоречий между Катаром и разорвавшими с ним дипломатические отношения странами путем диалога, с тем, чтобы эти разногласия не препятствовали усилиям по борьбе с терроризмом. Об этом заявили в субботу в МИД РФ по итогам переговоров глав МИД России и Катара Сергея Лаврова и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

"Лавров подчеркнул, что российская сторона привержена своей принципиальной позиции невмешательства во внутренние дела суверенных стран, - отметили в российском дипведомстве. - При этом в Москве искренне заинтересованы в том, чтобы межгосударственные противоречия и разногласия разрешались путем диалога, снятия озабоченностей и взаимного учета интересов, не препятствовали необходимой консолидации усилий в борьбе с терроризмом и противодействии иным современным вызовам и угрозам".

Как отметили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили также "ключевые аспекты дальнейшего развития российско-катарских связей, включая регулярный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные контакты".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.