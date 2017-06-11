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Сергей Кисляк: США вернутся к работе с Россией

Политика
11 июня, 19:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Посол России в Вашингтоне считает, что "жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией она может делать намного больше в мире, чем действуя против нее"

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты в конечном итоге вернутся к взаимодействию с РФ, так как это позволит сделать гораздо больше. Уверенность в этом выразил посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, выступая на открытии страновой Конференции организаций российских соотечественников.

"Я не наивный оптимист, но я верю, что жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией она может делать намного больше в мире, чем действуя против нее", - сказал дипломат.

Общаясь затем с журналистами, Кисляк пояснил, что его позиция "основана на здравом смысле". "Американцы сейчас проходят тяжелый период своей политической жизни. Вы видите, как много противостояний самого разного толка здесь, в Соединенных Штатах, и, к сожалению, российско-американские отношения становятся в этом контексте жертвой этих перипетий", - констатировал он.

"Но жизнь продолжается и вызовы международные сохраняются. Более того, они могут набирать дополнительную степень опасности. И я думаю, что по многим кризисам мы можем сделать вместе куда больше, чем каждый из нас по отдельности. У нас объективно по многим вопросам интересы совпадают, и я думаю, что это и будет основой, когда здесь придет разумное понимание того, что надо решать проблемы вместе", - считает дипломат.

Кисляк при этом констатировал, что политика по России администрации президента США Дональда Трампа пока не сформирована "до такого уровня, чтобы они могли ее стройно изложить в долгосрочном плане". "Но начался диалог, общаются министры", - заметил он. По словам посла, формирование политики "требует некоторого времени".

Выступая на конференции, Кисляк выделил мероприятия, в ходе которых "отмечался российский вклад в историю США". "Они чрезвычайно полезны для развития отношений будущего", - заметил он. Посол также выделил активизацию контактов с русскими учеными в США. "Мы очень рады тем добрым отношениям, которые у нас сохраняются и развиваются с КСОРС (Координационный совет организаций российских соотечественников)", - резюмировал Кисляк.

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Кисляк, Сергей Иванович
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