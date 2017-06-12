Куйвашев получил удостоверение кандидата на пост губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник получил удостоверение кандидата на пост главы региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Члены областного отделения "Единой России" 10 июня приняли решение выдвинуть Куйвашева в качестве кандидата в главы региона.

"Евгений Куйвашев, сдав все необходимые документы в облизбирком, 12 июня получил удостоверение кандидата на пост губернатора Свердловской области. Действующий глава региона получил также разрешение на открытие специального избирательного счета", - сказали в департаменте.

Врио губернатора заявил, что обязательно уйдет в предвыборный отпуск в соответствии с законодательством. По его словам, он намерен уделить максимальное внимание предвыборной кампании после международной промышленной выставки "Иннопром-2017" и представления заявки Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025".

Как сообщалось ранее, облизбирком уже принял документы от кандидатов в губернаторы Дмитрия Сергина, выдвинутого от Российской партии пенсионеров за справедливость, и Дмитрия Ионина, который выдвигается от "Справедливой России". Сейчас Сергин является депутатом Екатеринбургской городской думы. Ионин - депутат Законодательного собрания Свердловской области, секретарь бюро совета регионального отделения "Справедливой России".

От ЛДПР кандидатом на пост губернатора стал депутат Госдумы от региона Игорь Торощин, а от КПРФ - член совета директоров "Плюс банка" Алексей Парфенов. О намерении участвовать в выборах губернатора заявляла воспитательница из Кургана Евгения Чудновец и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но пока их кандидатуры не утверждены партиями. Как сообщалось ранее, участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Сами выборы назначены на 10 сентября.