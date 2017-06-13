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Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге

Политика
13 июня, 4:26 UTC+3

Президент также отметил, что страны НАТО не допускают и мысли о праве России на собственный голос

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). Премьерный показ этого четырехсерийного документального фильма  на кабельном канале Showtime.

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"Когда решался вопрос об объединении Германии и последующем выводе советских войск из Восточной Европы, тогда и официальные лица в Соединенных Штатах, и генеральный секретарь НАТО говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен - что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем восточная граница Германской Демократической Республики", - рассказал российский лидер.

На вопрос, было ли нарушено данное обещание, Путин уточнил, что "это не было зафиксировано на бумаге". "Это была прямая ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике все нужно фиксировать, хотя и фиксированные вещи часто нарушаются, а он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", - с усмешкой добавил президент РФ.

Путин также добавил, что  страны НАТО не допускают и мысли о том, чтобы у России было право собственного голоса, в том числе в Североатлантическом альянсе.

"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против", - рассказал Путин, подметив, что вся делегация американского лидера "очень занервничала после этих слов".

"Вы понимаете, почему занервничали наши партнеры? Потому что, если Россия присоединиться (к НАТО), у нее всегда будет свой голос. Мы не позволим нами манипулировать, но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают", - подчеркнул президент РФ.

"Наша открытость перед партнерами, в том числе и перед США, после развала Советского Союза и после смены политической системы была настолько большой, что она распространялась и на наши ядерные силы. У нас практически не осталось никаких тайн", - заметил Путин.

По его словам, "американские наблюдатели сидели на одном из наших крупнейших и основных предприятий, производящих элементы ядерного оружия. Мы и так уже были открыты достаточно и никаких дополнительных угроз для нас уже не было", - добавил российский лидер. 

 

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