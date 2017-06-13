Более 1,3 млн россиян задали вопросы Путину за два дня до "Прямой линии"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. За два дня до "Прямой линии с Владимиром Путиным" свои вопросы главе государства по разным каналам задали уже более 1,3 млн россиян. Об этом сообщает телеканал "Россия 24", который будет транслировать передачу 15 июня.

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", опубликован на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди них - плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, ипотека, ответственность чиновников, вопросы образования, ситуация на Украине и санкции.

Популярные вопросы

Граждане по-разному формулируют вопросы. Многих заботит ситуация в том населенном пункте, где они живут.

"Дороги нашего села Кандры находятся в ужасном состоянии, ездить по ним невозможно, - говорит автор одного из видеовопросов. - По всем обращениям идут одни отписки. Отсылали видео в местную администрацию, прокуратуру. По их отпискам получается, что дорога ремонтировалась. Но я хочу сказать, что никаких работ не проводилось уже много лет". Другие вопросы не имеют территориальной привязки: "Когда наши чиновники начнут нести персональную ответственность за свои действия? Почему вместо того, чтобы наказывать их, чиновников всего лишь увольняют либо переводят на другие работы?". Некоторые обращения напоминают даже не вопросы, а чаяния их авторов: "Я хочу, чтобы в Сирии был мир и не было войны между мусульманами и христианами".

В числе популярных много вопросов международной повестки дня. Россияне интересуются мнением главы государства о причинах русофобии на Западе, о том, кому на самом деле выгодны санкции, а также о путях решения украинского кризиса. "Кроме минских соглашений, есть еще какой-нибудь выход из кризиса с Украиной? - спрашивает один из авторов. - Ведь у нас там родные и близкие, страдают все. Время упустим, вообще узел затянется".

Значительное количество вопросов посвящено возможному участию Путина в кампании по выборам президента 2018 года. Есть и совсем личные вопросы, например, у главы государства поинтересовались, какая его любимая рок-группа, а также с кем и куда он хотел бы поехать в отпуск.

Сайт, телефон и соцсети

Согласно данным "России 24", на "Прямую линию" поступило 674 тысячи звонков, 300 тысяч СМС- и ММС-сообщений, 226 тысяч поступило через социальные сети, 100 тысяч вопросов было подано через сайт программы, также россияне прислали 12 тысяч видеосообщений.

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо - через специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.