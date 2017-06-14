Жириновский заявил, что под депутатом фракции ЛДПР провалилось кресло в Госдуме

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что под одним из депутатов от либерал-демократов провалилось кресло в зале пленарных заседаний Госдумы.
"У нас под одним из депутатов провалилось кресло. Это уже второй случай", - сказал он.
В этой связи он обратился к спикеру Госдумы с просьбой "укрепить все кресла". "У нас фракция мощная, сильная, здоровая. (Депутаты) сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят", - отметил Жириновский.