ЦИК накануне президентских выборов проведет форум для наблюдателей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центризбирком России по итогам выборов в регионах 10 сентября и в преддверии президентской кампании проведет форум для наблюдателей, на котором пояснит им все возможности контроля за выборами. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"По итогам кампании осенней, в преддверии президентской мы проведем глубокий анализ и, я думаю, соберем гражданский форум, форум наблюдателей, чтобы, с одной стороны, по итогам из замечаний какие-то выводы сделать, но самое главное - подробно пройдемся, расскажем, детально разжуем все возможные детали контроля", - сказала она на заседании комиссии.
По словам Памфиловой, ряд экспертов и наблюдателей "многие вещи (в избирательном законодательстве) еще не имеют в виду, многие вещи пропускают мимо ушей, в полной мере не понимая", насколько была усилена система контроля.
"Мы их вооружаем, вопрос только, захотят ли они этим пользоваться, а не демагогией заниматься", - отметила глава ЦИК.