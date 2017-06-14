Комитет Госдумы не поддержал предложение разрешить вступать в политические партии с 16 лет

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений не поддержал законопроект, который предлагает дать право несовершеннолетним вступать в политические партии с 16 лет. Проект закона был внесен депутатами от фракции ЛДПР в январе этого года.
Авторы законопроекта отмечают, что инициатива была разработана "с целью большего вовлечения в политическую жизнь молодых людей, а также формирования у молодежи активной политической позиции". По мнению депутатов, существующей сегодня законодательной формулировки в виде возможности вступления в молодежные объединения с 16 лет "недостаточно для активного формирования у молодых людей политической позиции". "Гораздо эффективней данный процесс проходил бы в рамках политических партий", - говорится в пояснительной записке к документу.
Законодатели уверены, что в связи с уменьшающейся явкой на выборах среди населения появляется необходимость во включении в политический процесс большего числа участников, в число которых "могли бы войти молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет". Кроме того, по их мнению, вовлечение молодежи в политическую активность позволит уменьшить "пагубное влияние уличных субкультур на детей, поскольку именно "подростковый возраст более всего подвержен различным девиантным веяниям".
"Участие подростков в партии с более раннего возраста позволит также развить в них чувство патриотизма, ответственности и будет способствовать увеличению объема их знаний в различных областях жизни", - считают авторы законопроекта.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин подчеркнул, что эта "тема поднимается уже не первый раз". "Предлагается утвердить отрицательное заключение комитета с учетом собранных мнений и сложившейся практики отношения к этому вопросу", - заключил он.