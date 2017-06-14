МИД РФ: итоги выборов в Косове говорят о дальнейшей радикализации политической верхушки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Результаты прошедших в Косове 11 июня внеочередных выборов говорят о дальнейшей радикализации политической верхушки. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"Результаты прошедших в Косове 11 июня внеочередных "парламентских" выборов свидетельствуют о дальнейшей радикализации политической верхушки в Приштине. Достаточно сказать, что наибольшее количество голосов получила пресловутая "коалиция пистолетов", объединяющая бывших полевых командиров печально известной "Освободительной армии Косова" во главе с одиозным Рамушем Харадинаем", - подчеркнули в дипведомстве.

"Во многом это является следствием попустительства США и ЕС, не оказывающих должного влияния на косовоалбанское руководство в направлении выработки им конструктивного подхода к диалогу с Белградом, выполнения достигнутых ключевых договоренностей, в первую очередь касающихся создания Сообщества сербских муниципалитетов Косова", - отметили в российском дипведомстве.

В МИД России также обратили внимание на отсутствие "реакции западных покровителей края на участившиеся в последние месяцы проявления агрессивной великоалбанской риторики".

"В итоге Приштина восприняла эти сигналы как поощрение своей непримиримой позиции в переговорах с сербской стороной, настроившись сломить волю Белграда. Громкие ультимативные требования косовоалбанских политиков, нарочитая неготовность к компромиссам вызывают серьезную озабоченность и заслуживают осуждения со стороны всех ответственных членов международного сообщества", - указали в министерстве.