Матвиенко: до 90 млрд рублей направляются ежегодно на вмешательство во внутренние дела РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, эти средства идут на вмешательство во внутренние дела России.

"Вмешательство во внутренние дела России идет многовекторное, закачиваются огромные деньги. По данным финмониторинга, ежегодно от 70 до 90 млрд рублей направляются в Россию на политическую деятельность - не на благотворительность, не на поддержку здравоохранения, а именно на политическую деятельность", - сказала Матвиенко.

Она уточнила, что деньги направляются на эту деятельность через некоммерческие неправительственные организации, фонды, специальные гранты.