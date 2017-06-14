Матвиенко: до 90 млрд рублей направляются ежегодно на вмешательство во внутренние дела РФ

Терентьев: участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПКСпорт 14 июня, 20:31
"Аритмия" Бориса Хлебникова удостоена Гран-при "Кинотавра"Культура 14 июня, 20:27
Матвиенко: до 90 млрд рублей направляются ежегодно на вмешательство во внутренние дела РФПолитика 14 июня, 20:21
МГУ остался единственным вузом РФ в первой сотне репутационного рейтинга THEОбщество 14 июня, 20:09
Меркушкин: готовность стадиона "Мордовия-Арена" составляет 70%Спорт 14 июня, 20:08
Полиция предупредила население о стрельбе в Сан-ФранцискоПроисшествия 14 июня, 20:00
Дмитрий Булыкин стал советником президента ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 19:58
Задолженность ФК "Динамо" перед Eflen Constructions Ltd. существенно сниженаСпорт 14 июня, 19:58
Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий" об отношениях со странами ЗападаБиографии и справки 14 июня, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, эти средства идут на вмешательство во внутренние дела России.
"Вмешательство во внутренние дела России идет многовекторное, закачиваются огромные деньги. По данным финмониторинга, ежегодно от 70 до 90 млрд рублей направляются в Россию на политическую деятельность - не на благотворительность, не на поддержку здравоохранения, а именно на политическую деятельность", - сказала Матвиенко.
Она уточнила, что деньги направляются на эту деятельность через некоммерческие неправительственные организации, фонды, специальные гранты.