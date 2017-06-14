Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: до 90 млрд рублей направляются ежегодно на вмешательство во внутренние дела РФ

Политика
14 июня, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Спикер СФ уточнила, что деньги направляются через некоммерческие неправительственные организации, фонды, специальные гранты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, эти средства идут на вмешательство во внутренние дела России.

"Вмешательство во внутренние дела России идет многовекторное, закачиваются огромные деньги. По данным финмониторинга, ежегодно от 70 до 90 млрд рублей направляются в Россию на политическую деятельность - не на благотворительность, не на поддержку здравоохранения, а именно на политическую деятельность", - сказала Матвиенко.

Она уточнила, что деньги направляются на эту деятельность через некоммерческие неправительственные организации, фонды, специальные гранты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Суд ООН дал Украине срок до 12 июня 2018 года на подготовку меморандума по иску к РФ
6
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
7
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в Екатеринбург
Темы дня
Загрузка...
Реклама