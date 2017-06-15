МИД РФ: военно-политические реалии в САР создают условия для полного разгрома террористов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новые военно-политические реалии в Сирии создают условия для окончательного разгрома запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вооруженные силы Сирии завершили первый этап масштабной операции в Сирийской пустыне, - констатировала дипломат. - Правительственные силы вышли на иракскую границу". "Выражается уверенность в том, что новые реалии создают условия для окончательного разгрома игиловцев и нусровцев в координации и взаимодействии с иракскими партнерами", - сказала Захарова.

"Вероятно, правительственные силы смогли бы добиться и более впечатляющих успехов на данном направлении, однако этому помешали действия ВВС США", - подчеркнула она.

"Продолжаем констатировать в целом положительную динамику военно-политической обстановки в САР, - отметила она. - Реализация меморандума о создании зон деэскалации в Сирии от 4 мая и, как следствие, дальнейшая консолидация режима прекращения боевых действий позволяют сирийским правительственным силам сосредоточиться на борьбе с боевиками ИГ, "Нусры", других террористических группировок".

По информации официального представителя МИД РФ, население возвращается в свои дома в освобожденных от боевиков районах. "Администрация Дамаскской области намерена как можно быстрее восстановить водоснабжение, электроэнергетику и социальную инфраструктуру", - указала дипломат.