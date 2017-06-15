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МИД РФ: военно-политические реалии в САР создают условия для полного разгрома террористов

Политика
15 июня, 10:39 дата обновления: 15 июня, 11:01 UTC+3

По мнению Марии Захаровой, реализация меморандума о зонах деэскалации в Сирии позволяют правительственным силам сосредоточиться на борьбе с боевиками ИГ и "Джебхат ан-Нусры"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новые военно-политические реалии в Сирии создают условия для окончательного разгрома запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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© Office of the Iranian Supreme Leader via AP

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"Вооруженные силы Сирии завершили первый этап масштабной операции в Сирийской пустыне, - констатировала дипломат. - Правительственные силы вышли на иракскую границу". "Выражается уверенность в том, что новые реалии создают условия для окончательного разгрома игиловцев и нусровцев в координации и взаимодействии с иракскими партнерами", - сказала Захарова.

"Вероятно, правительственные силы смогли бы добиться и более впечатляющих успехов на данном направлении, однако этому помешали действия ВВС США", - подчеркнула она.

"Продолжаем констатировать в целом положительную динамику военно-политической обстановки в САР, - отметила она. - Реализация меморандума о создании зон деэскалации в Сирии от 4 мая и, как следствие, дальнейшая консолидация режима прекращения боевых действий позволяют сирийским правительственным силам сосредоточиться на борьбе с боевиками ИГ, "Нусры", других террористических группировок".

По информации официального представителя МИД РФ, население возвращается в свои дома в освобожденных от боевиков районах. "Администрация Дамаскской области намерена как можно быстрее восстановить водоснабжение, электроэнергетику и социальную инфраструктуру", - указала дипломат.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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