Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только суд

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру - это серьезное наказание, но определять степень вины человека и назначать наказание должен исключительно суд.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

"Что касается домашних арестов либо реальных сроков (для коррумпированных чиновников - прим. ТАСС) - это вопрос, который должен определяться судом в зависимости от каждой конкретной ситуации и вины того человека, который совершил правонарушение", - заметил президент.

"Самый свежий пример - обвинительный приговор суда в отношении бывшего руководителя ФСИН", - напомнил Путин. "Это человек, который возглавлял всю систему (исполнения) наказаний, то есть всю систему, которая связана с людьми, отбывающими наказание за совершенные преступления. Он сам преступил закон. Насколько мне известно, суд вчера вынес решение - реальный срок лишения свободы, 8 лет, это серьезное наказание", - отметил глава государства.

"Давайте будем полагаться на работу судебной системы, которая, разумеется, тоже нуждается в совершенствовании. Тем не менее другой инстанции по Конституции, определяющей меру наказания того или другого человека, совершившего правонарушение, не существует", - подчеркнул президент.