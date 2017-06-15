Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только суд

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру - это серьезное наказание, но определять степень вины человека и назначать наказание должен исключительно суд.
Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".
"Что касается домашних арестов либо реальных сроков (для коррумпированных чиновников - прим. ТАСС) - это вопрос, который должен определяться судом в зависимости от каждой конкретной ситуации и вины того человека, который совершил правонарушение", - заметил президент.
"Самый свежий пример - обвинительный приговор суда в отношении бывшего руководителя ФСИН", - напомнил Путин. "Это человек, который возглавлял всю систему (исполнения) наказаний, то есть всю систему, которая связана с людьми, отбывающими наказание за совершенные преступления. Он сам преступил закон. Насколько мне известно, суд вчера вынес решение - реальный срок лишения свободы, 8 лет, это серьезное наказание", - отметил глава государства.
"Давайте будем полагаться на работу судебной системы, которая, разумеется, тоже нуждается в совершенствовании. Тем не менее другой инстанции по Конституции, определяющей меру наказания того или другого человека, совершившего правонарушение, не существует", - подчеркнул президент.