Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: встреча в верхах состоится, когда команда Трампа будет готова к практической работе

Политика
16 июня, 4:44 UTC+3

По словам президента РФ, Москве и Вашингтону нужно начать предметный диалог, поскольку одних публичных заявлений недостаточно

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Российско-американская встреча в верхах состоится тогда, когда администрация Трампа будет к этому готова. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

"Думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка, - заявил он. - Но мы никого не торопим. Президент Трамп будет выстраивать свою позицию с партнерами по ключевым вопросам. Ну и военное ведомство, спецслужбы, государственный департамент, в известной степени и с Республиканской партией, и с демократами должен будет считаться так или иначе. Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, немедленно ответим".

Смотрите также

Песков: никаких деталей по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет

Белый дом: встреча лидеров России и США на полях G20 пока не согласована

Песков не стал прогнозировать, осложнит ли назначение Мюллера встречу Путина и Трампа

На вопрос Оливера Стоуна о том, может ли Трамп изменить свою позицию по Сирии и Украине, когда более подробно ознакомится с ситуацией, президент России ответил утвердительно. "Думаю, что это возможно, - сказал он. - Но, повторяю, он же должен действовать в определенных рамках. Мы же взрослые люди, с пониманием ко всему относимся. Но я очень рассчитываю на то, что когда он погрузится в существо проблем, он сформирует свое собственное представление о происходящих процессах".

"Я надеюсь на то, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга, - продолжал он. - Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепартамента, и на уровне спецслужб и на уровне Совета национальной безопасности. Одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны. Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня, и не на прессу, а в конструктивном, профессиональном диалоге".

"Хотим, чтобы мы были услышаны", - подчеркнул Владимир Путин.

На вопрос Стоуна о состоявшихся к настоящему времени контактах с Трампом Владимир Путин ответил: "Был один телефонный разговор до его инаугурации и после. Мы говорили о борьбе с терроризмом, мы упомянули проблему Северной Кореи, мы говорили о ядерном разоружении, мы упомянули Украину".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
2
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
3
Пенс нанял частного адвоката для помощи в расследовании по России
4
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
5
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
6
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
7
США поздравили Россию с национальным праздником
Темы дня
Загрузка...
Реклама