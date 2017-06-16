Путин: встреча в верхах состоится, когда команда Трампа будет готова к практической работе

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Российско-американская встреча в верхах состоится тогда, когда администрация Трампа будет к этому готова. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

"Думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка, - заявил он. - Но мы никого не торопим. Президент Трамп будет выстраивать свою позицию с партнерами по ключевым вопросам. Ну и военное ведомство, спецслужбы, государственный департамент, в известной степени и с Республиканской партией, и с демократами должен будет считаться так или иначе. Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, немедленно ответим".

На вопрос Оливера Стоуна о том, может ли Трамп изменить свою позицию по Сирии и Украине, когда более подробно ознакомится с ситуацией, президент России ответил утвердительно. "Думаю, что это возможно, - сказал он. - Но, повторяю, он же должен действовать в определенных рамках. Мы же взрослые люди, с пониманием ко всему относимся. Но я очень рассчитываю на то, что когда он погрузится в существо проблем, он сформирует свое собственное представление о происходящих процессах".

"Я надеюсь на то, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга, - продолжал он. - Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепартамента, и на уровне спецслужб и на уровне Совета национальной безопасности. Одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны. Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня, и не на прессу, а в конструктивном, профессиональном диалоге".

"Хотим, чтобы мы были услышаны", - подчеркнул Владимир Путин.

На вопрос Стоуна о состоявшихся к настоящему времени контактах с Трампом Владимир Путин ответил: "Был один телефонный разговор до его инаугурации и после. Мы говорили о борьбе с терроризмом, мы упомянули проблему Северной Кореи, мы говорили о ядерном разоружении, мы упомянули Украину".