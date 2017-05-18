Песков не стал прогнозировать, осложнит ли назначение Мюллера встречу Путина и Трампа

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не давать прогнозов относительно того, как может повлиять на подготовку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначение экс- директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию "российского следа" в предвыборной кампании в США.

"Мы не знаем (может ли сказаться на подготовке встречи с Трампом), мы же не можем говорить за американских коллег", - сказал Песков. "Это какие-то внутри американские процессы, здесь нечего комментировать", - добавил он.

О назначении экс-директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию "российского следа" в предвыборной кампании в США было объявлено в среду. Это решение Минюста США поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе. До этого Республиканская партия США множество раз за последние месяцы отклоняла призывы своих политических оппонентов назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России.

Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.