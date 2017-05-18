Песков не стал прогнозировать, осложнит ли назначение Мюллера встречу Путина и Трампа

"Авангард" заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции ЭвербергомСпорт 18 мая, 15:34
Выставка произведений Тициана, Тинторетто, Веронезе откроется в Пушкинском музее в июнеНовости партнеров 18 мая, 15:33
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактовПолитика 18 мая, 15:30
Источник: комитет Госдумы утвердил кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в СШАПолитика 18 мая, 15:30
Трамп назвал скандал вокруг приписываемых ему связей с РФ "величайшей охотой на ведьм"Международная панорама 18 мая, 15:25
Андрей Звягинцев представил на Каннском фестивале новый фильм "Нелюбовь"Культура 18 мая, 15:23
Жители Иркутской области выступили против ГЭС в Монголии из-за рисков для БайкалаВ стране 18 мая, 15:23
Путин: доля современных вооружений в ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%Армия и ОПК 18 мая, 15:21
Страна Ундория: как России вернули статус динозавровой державыВ стране 18 мая, 15:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не давать прогнозов относительно того, как может повлиять на подготовку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначение экс- директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию "российского следа" в предвыборной кампании в США.
"Мы не знаем (может ли сказаться на подготовке встречи с Трампом), мы же не можем говорить за американских коллег", - сказал Песков. "Это какие-то внутри американские процессы, здесь нечего комментировать", - добавил он.
О назначении экс-директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию "российского следа" в предвыборной кампании в США было объявлено в среду. Это решение Минюста США поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе. До этого Республиканская партия США множество раз за последние месяцы отклоняла призывы своих политических оппонентов назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России.
Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.