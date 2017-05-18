СМИ: Трамп узнал о назначении спецпрокурора США за 25 минут до оглашения решения

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп был уведомлен о том, что бывшего директора ФБР Роберта Мюллера назначат специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы, лишь за 25 минут до публичного оглашения этого решения. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн сначала подписал соответствующие документы и лишь потом оповестил об этом юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. Последний и сообщил Трампу. Bloomberg подчеркивает, что данный шаг с президентом согласован не был.

По сведениям источников газеты New York Times, Трамп отреагировал сдержанно. При этом президент отметил, что хочет "дать отпор". Он обсудил сложившуюся ситуацию с ключевыми помощниками, в том числе с зятем Джаредом Кушнером. По итогам дискуссии было опубликовано заявление американского лидера.

О назначении Мюллера спецпрокурором было объявлено в среду. Это решение минюста поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

До этого Республиканская партия США множество раз за последние месяцы отклоняла призывы своих политических оппонентов назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.