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NBC: расследование во главе с Мюллером сосредоточится сначала на Флинне и Манафорте

Международная панорама
18 мая, 3:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

ФБР совместно с минфином и ЦРУ изучает данные о возможных связях, денежных переводах и бизнес-контактах бывших и действующих представителей окружения Трампа с россиянами, отмечает телеканал

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Мюллер, назначенный в среду спецпрокурором для расследования подозрений по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США, в первую очередь сосредоточится на экс-помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе избирательного штаба Дональда Трампа бизнесмене Поле Манафорте. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники в правоохранительных органах телекомпания NBC.

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Она поясняет, что ФБР во взаимодействии с министерством финансов, ЦРУ и другими ведомствами изучает данные о возможных связях, денежных переводах и бизнес-контактах бывших и действующих представителей окружения Трампа с россиянами. Разбирательство выходит далеко за круг деяний Флинна и Манафорта и охватывает взлом ящиков электронной почты Демократической партии США во время предвыборной кампании и многое другое. Как признает NBC, за минувшие шесть месяцев американская сторона не опубликовала ничего, что доказывает осознанное содействие Флинна и Манафорта приписываемым Москве попыткам вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году.

13 февраля 2017 года из-за обвинений в контактах с Москвой ушел в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в ходе встречи, состоявшейся в декабре 2016 года.

15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии. По словам собеседников издания, общение происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации названы Флинн, Манафорт, бывший советник Картер Пейдж и политконсультант Роджер Стоун, все они отвергли обвинения в связях с российской разведкой, назвав их абсурдными.

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