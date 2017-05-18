Юристы: назначение Мюллера нужно изучить еще раз во избежание конфликта интересов

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Назначение бывшего директора ФБР Роберта Мюллера руководителем специального расследования по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США должно быть дополнительно рассмотрено минюстом во избежание конфликта интересов, считают американские юристы.

Это связано с тем, что вашингтонская фирма Wilmer Hale, где в последние годы работал Мюллер, представляла интересы некоторых членов семьи президента Дональда Трампа и лиц из его ближайшего окружения. В их число попали президентская дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер, являющийся старшим советником Белого дома, а также бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.

"Необходимо посмотреть, не возникнут ли какие-то проблемы в связи с назначением Мюллера и тем фактом, что среди клиентов его юридической фирмы были люди, связанные с расследованием контактов Трампа с Россией", - говорится в статье юристов и экспертов по вопросам национальной безопасности Джейн Чонг, Куинты Джуресик, Сэзан Хеннесси и Бенджамина Уиттеса из вашингтонского Института Брукингса, опубликованной интернет-ресурсом Lawfare.

Авторы публикации при этом подчеркнули, что если в период работы в Wilmer Hale Мюллер не занимался делами Иванки Трамп, Кушнера и Манафорта, то он сможет спокойно приступить к исполнению своих новых обязанностей. Эксперты считают, что в этом случае Минюсту предстоит сделать для экс-директора ФБР "исключение из правил", которые запрещают спецсоветникам и спецпрокурорам вести расследование в отношении людей, являвшихся ранее их частными клиентами. Такой запрет действует в течение года после назначения человека на специальную должность в министерстве, которая создается для ведения особо важных дел.

"У Мюллера есть неплохие шансы на то, чтобы для него было сделано такое исключение", - заявил работавший в администрации Джорджа Буша-младшего юрист Ричард Пейнтер, чьи слова приводит агентство Reuters.

Специалист также пояснил, что если Минюст откажется предоставить бывшему главе ФБР такую привилегию, то ему придется перепоручить разбирательство в отношении ряда лиц своему заместителю в команде следователей, которая будет действовать в соответствии с решением Минюста. Таким образом, все люди, которые заинтересуют эту следственную группу, в любом случае окажутся "под колпаком у Мюллера".

"С учетом уникальных обстоятельств"

Объявляя в среду о новом назначении 72-летнего Мюллера, заместитель генерального прокурора и министра юстиции США Род Розенстайн сообщил, что тот согласился уйти из частной юридической фирмы, чтобы избежать каких-либо конфликтов интересов в отношениях с ее клиентами.

До перехода в Wilmer Hale экс-директор ФБР, известный также по прозвищу Бобби Три Палочки, поскольку его полное имя Роберт Суон Мюллер III, несколько десятков лет провел на госслужбе. Он возглавил Бюро за неделю до терактов 11 сентября 2001 года и руководил им в течение 12 лет. Теперь он будет официально считаться "специальным советником" Минюста, хотя американская печать называет его "спецпрокурором".

Мюллер будет наделен большой, хотя и не полной свободой действий, поскольку будет подчиняться только Розенстайну. Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, назначенный на эту должность Трампом, еще в марте самоустранился от расследования, связанного с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американскую предвыборную кампанию.

Розенстайн пояснил, что создание должности специального советника еще не означает, что были совершены какие-то преступления и что против кого-то следует выдвинуть какие-то обвинения. Однако, считает он, "с учетом уникальных обстоятельств этого дела" назначение независимого советника отвечает интересам всего общества и позволит провести тщательное расследование, результаты которого не будут вызвать никаких сомнений у американцев.

Мюллеру предстоит осуществлять надзор за расследованием, которое ранее начало ФБР по поводу сообщений о "попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов". Параллельно расследование на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые советники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.