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МИД РФ: заседание министров иностранных дел стран БРИКС пройдет 18-19 июня в Пекине

Политика
16 июня, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи шерп и су-шерп стран БРИКС, в которой принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заседание министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет 18-19 июня в Пекине. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи шерп и су-шерп стран БРИКС, в которой принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В ходе заседания было проведено предметное обсуждение дальнейших шагов по укреплению пятистороннего стратегического взаимодействия, а также текущих вопросов подготовки к предстоящим мероприятиям высокого и высшего уровней в рамках объединения - заседанию министров иностранных дел 18-19 июня в Пекине, неформальной встрече лидеров на полях саммита Группы двадцати в июле в Гамбурге и IX саммиту 3-5 сентября в городе Сямэнь", - информировали в министерстве.

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