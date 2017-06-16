Росгвардия тестирует в дивизии им. Дзержинского новые формы применения войск

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Росгвардия тестирует в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, которой исполнилось 93 года, новые формы применения войск. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, поздравляя военнослужащих с очередной годовщиной создания дивизии.

"Несмотря на солидный, почтенный возраст, дивизия по-прежнему является тем соединением, на базе которого апробируются новые формы и способы применения войск", - сказал он. Меликов отметил, что за эти годы дивизия пережила не только многие судьбоносные моменты, неразрывно связанные с историей государства, а сегодня уже - с историей образования нового федерального органа - Федеральной службы войск национальной гвардии.

"Как на Северном Кавказе, так и в других регионах, и прежде всего в столице, дивизия является надежным гарантом обеспечения безопасности государственного строя, - подчеркнул Меликов. - Дзержинцы и впредь будут надежной опорой наших войск и щитом нашей страны. Надеюсь, что в ближайшее время дивизия добьется новых результатов, которыми мы будем гордиться". Меликов наградил личный состав медалями, ценными подарками и грамотами.

Дивизия им. Дзержинского была сформирована в 1924 году, в 1926 году ей было присвоено имя основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В советские годы дивизия им. Дзержинского была элитным подразделением Внутренних войск МВД СССР.

После распада Советского Союза военнослужащие дивизии выполняли специальные задания в районах межнациональных конфликтов в Нагорном Карабахе, Азербайджане, Северной Осетии, Ингушетии, городах Фергане и Ленинакане, участвовали в восстановлении конституционного порядка на территории Чечни в 1994-1996 годах, в подавлении волнений в Москве в октябре 1993 года, с 1999 года участвуют в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

За мужество и героизм 19 военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Героя России, государственных наград - свыше 6 тыс. человек.