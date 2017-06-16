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Лавров: восточно-азиатские саммиты являются оптимальной площадкой взаимодействия с АСЕАН

Политика
16 июня, 12:57 дата обновления: 16 июня, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Важным условием развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается укрепление стабильности, отметил министр

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ежегодные восточно-азиатские саммиты являются оптимальной площадкой для взаимодействия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с региональными и внерегиональными партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с лаосским коллегой Салёмсаем Коммаситом.

"У нас общее мнение, что важным условием развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается укрепление стабильности на основе формирования надежной и всеобъемлющей архитектуры равной и неделимой безопасности, которая опиралась бы на принципы уважения международного права, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силы, - отметил он. - Мы едины в том, что оптимальной площадкой для такого диалога являются восточно-азиатские саммиты, которые проводятся ежегодно и которые опираются на взаимодействие АСЕАН со своими региональными и внерегиональными партнерами".

По его словам, стороны сошлись во мнении, что "все процессы, связанные с продвижением схем укрепления безопасности и развития сотрудничества в АТР, наилучшим способом можно продвигать через те инициативы, которые формируются в рамках АСЕАН". "Одно из ключевых направлений нашей совместной работы - это диалоговое партнерство между РФ и АСЕАН, - продолжил Лавров. - На нынешнем этапе функции координатора этого партнерства выполняет Лаосская Народно-Демократическая Республика. Мы очень высоко ценим те усилия, которые наши лаосские друзья предпринимают на этом направлении, и особо хотели бы отметить очень существенный полезный вклад Вьентьяна в успешное проведение в прошлом году в Сочи встречи в верхах Россия - АСЕАН".

Российский министр сообщил, что во время переговоров было рассмотрено выполнение договоренностей, достигнутых на сочинском саммите. "Есть хороший прогресс по целому ряду направлений, - подчеркнул он. - Конкретные результаты рассчитываем получить в ближайшее время и закрепить их на очередных министерских встречах между РФ и АСЕАН".

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