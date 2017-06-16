Горбачев: Гельмуту Колю справедливо присвоили звание "канцлер германского единства"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев принес соболезнования в связи с кончиной экс- канцлера ФРГ Гельмута Коля, высоко оценив его роль в окончании "холодной войны" и налаживании взаимного доверия. Об этом говорится в заявлении Горбачева, опубликованном на сайте "Горбачев-Фонда".

"Немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание - "канцлер германского единства". Это правильно и справедливо", - говорится в сообщении. Горбачев отметил, что Коль будет вписан в летопись нашего времени не только благодаря личным достоинствам, но и потому, что оказался у руля своего государства в эпоху небывалых перемен. Именно на эти годы пришлись события такого масштаба как прекращение гонки ядерных вооружений, окончание "холодной войны", падение Берлинской стены и объединение Германии, подчеркнул экс-президент.

"Было большой удачей, что в то непростое время во главе ведущих держав находились государственные деятели, наделенные чувством ответственности, твердо отстаивавшие интересы своих стран, но и способные учитывать интересы других, сумевшие перешагнуть через барьер всеобщей подозрительности к партнерству и взаимному доверию", - считает Горбачев.

Бывший президент СССР также рассказал, как в ноябре 2014 года на торжествах по случаю 25-летия падения Берлинской стены Гельмут подарил ему свою книгу "Из-за беспокойства за Европу". В ней он, в частности, предостерегал Запад от пренебрежительного отношения к интересам России. "Мне близка одна из ключевых мыслей этой книги: "Страны Запада вместе с Россией и Украиной должны позаботиться о том, чтобы не было потеряно все то, что было когда - то нами достигнуто", - заключил Горбачев.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. В июне 1989 г. Горбачев и Коль в совместном заявлении подчеркнули намерение двух государств сделать выводы из уроков истории и наладить прочные связи в таких областях, как разоружение, взаимная торговля и молодежные обмены. В ноябре 1990 г. был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ.