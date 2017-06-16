Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горбачев: Гельмуту Колю справедливо присвоили звание "канцлер германского единства"

Политика
16 июня, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Бывший президент СССР отметил, что экс-канцлер ФРГ оказался у руля своего государства в эпоху небывалых перемен

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев принес соболезнования в связи с кончиной экс- канцлера ФРГ Гельмута Коля, высоко оценив его роль в окончании "холодной войны" и налаживании взаимного доверия. Об этом говорится в заявлении Горбачева, опубликованном на сайте "Горбачев-Фонда".

Галерея
15 фото

"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля

"Немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание - "канцлер германского единства". Это правильно и справедливо", - говорится в сообщении. Горбачев отметил, что Коль будет вписан в летопись нашего времени не только благодаря личным достоинствам, но и потому, что оказался у руля своего государства в эпоху небывалых перемен. Именно на эти годы пришлись события такого масштаба как прекращение гонки ядерных вооружений, окончание "холодной войны", падение Берлинской стены и объединение Германии, подчеркнул экс-президент.

"Было большой удачей, что в то непростое время во главе ведущих держав находились государственные деятели, наделенные чувством ответственности, твердо отстаивавшие интересы своих стран, но и способные учитывать интересы других, сумевшие перешагнуть через барьер всеобщей подозрительности к партнерству и взаимному доверию", - считает Горбачев.

Бывший президент СССР также рассказал, как в ноябре 2014 года на торжествах по случаю 25-летия падения Берлинской стены Гельмут подарил ему свою книгу "Из-за беспокойства за Европу". В ней он, в частности, предостерегал Запад от пренебрежительного отношения к интересам России. "Мне близка одна из ключевых мыслей этой книги: "Страны Запада вместе с Россией и Украиной должны позаботиться о том, чтобы не было потеряно все то, что было когда - то нами достигнуто", - заключил Горбачев.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. В июне 1989 г. Горбачев и Коль в совместном заявлении подчеркнули намерение двух государств сделать выводы из уроков истории и наладить прочные связи в таких областях, как разоружение, взаимная торговля и молодежные обмены. В ноябре 1990 г. был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скончался Гельмут Коль
Персоны
Коль, Гельмут Горбачев, Михаил Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве задержан таксист, взявший с чилийского журналиста 50 тыс. рублей за поездку
2
Отношения Кубы и США в 2015-2017 гг. Досье
3
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
7
В Подмосковье младенец получил черепно-мозговую травму из-за брошенной в него зажигалки
Темы дня
Загрузка...
Реклама